Роспотребнадзор: Положительный ПЦР не дает права на QR-код переболевшего

Положительного ПЦР-теста из платной клиники недостаточно, чтобы переболевший коронавирусом Covid-19 получил соответствующий QR-код на портале госуслуг. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова, сообщает портал Myslo.

«Сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на „Госуслугах“, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», — объяснила специалист.

По словам Безбородовой, Роспотребнадзор получает данные о положительных тестах на коронавирус от коммерческих клиник, передает их в поликлиники и уведомляет заболевших о необходимости соблюдать карантин.

«Но мы не вносим данные в медицинские карты пациентов, это может сделать только врач, если к нему обратится пациент», — подчеркнула представитель ведомства.

О том, что для людей с высоким уровнем антител к Covid-19 получение QR-кода на сайте госуслуг не предусмотрено, ранее предупредила татарстанцев вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.