Роспотребнадзор Башкортостана призвал часть жителей республики уйти на самоизоляцию

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан настоятельно рекомендовало жителям республики с хроническими заболеваниями самостоятельно перейти на режим самоизоляции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Кроме того, граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации — это в основном люди с хроническими заболеваниями. Данной категории людей в первую очередь рекомендовано придерживаться режима изоляции в период подъема сезонных респираторных инфекций и Covid-19», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Башинформ», с 4 октября в Башкортостане вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Посещать некоторые заведения можно будет только при наличии действующего сертификата о вакцинации против Covid-19, справке о перенесенном в течение 6 месяцев коронавирусе или отрицательном результате методом ПЦР.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане планируют ввести новые ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. В Набережных Челнах уже отменены все массовые мероприятия из-за ухудшения эпидситуации.

Также на фоне Covid-19 власти Чувашской Республики запретили массовые мероприятия с очным участием граждан.