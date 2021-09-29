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Ру Тат
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29 сентября 2021  00:10

На фоне Covid-19 власти Чувашии запретили массовые мероприятия с очным участием граждан

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Из-за эпидситуации с Covid-19 в Чувашии запретили проведение культурно-массовых мероприятий с очным участием граждан. Об этом руководитель республики Олег Николаев объявил во время прямой линии по теме «Остановим коронавирус вместе!» в эфире НТРК Чувашии. 

«Внесены изменения в указ главы Чувашской Республики, которые приостанавливают проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы руководителя республики. 

Кроме того, накладывается запрет на проведение подобных мероприятий в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общепита и иных местах массового пребывания граждан. Ограничения будут сняты после особого распоряжения при улучшении эпидобстановки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах отменены все массовые мероприятия из-за ухудшения эпидситуации.

#Коронавирус
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