В Набережных Челнах отменены все массовые мероприятия из-за ухудшения эпидситуации

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отменил все массовые мероприятия в городе в связи с осложнением эпидситуации. Накануне вечером в Автограде состоялось совещание оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

День учителя и Международный день пожилых людей будут проводиться только на уровне трудовых коллективов.

Также представителям администрации города поручено провести профилактическую работу с населением.

Совещание состоялось при участии руководителя исполкома Фарида Салахова, начальника местного отдела Роспотребнадзора Ильгизара Бариева, заместителей руководителя исполкома Светланы Мулюковой, Рамиля Халимова, начальников управлений. Также на встречу пригласили руководителей силовых структур.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Наиль Магдеев не исключил возможности введения дополнительных ковид-ограничений в Набережных Челнах.