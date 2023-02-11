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Ру Тат
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Общество
11 февраля 2023  20:59

«Роскосмос»: на корабле «Прогресс МС-21» произошла утечка теплоносителя

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Разгерметизация корабля «Прогресс МС-21» произошла из-за утечки теплоносителя из системы терморегулирования, сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Его комментарий опубликовала пресс-служба госкорпорации.

«Ситуация в чем-то похожа с тем, что произошло у нас с кораблем в середине декабря», – отметил Кривалев, говоря об утечке.

Сейчас, по его словам, специалисты думают над тем, как детально осмотреть место утечки на радиаторе «Прогресса МС-21», чтобы выяснить причину ее появления. Необходимо убедиться, что это не систематическая ошибка, потому что она может повлиять на следующие корабли.

Ранее сегодня стало известно, что контур грузового корабля «Прогресс МС-21», пристыкованного сегодня к Международной космической станции (МКС), был разгерметизирован. Ранее планировалось, что в составе МКС он пробудет полгода, после чего будет отстыкован и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Напомним, в декабре прошлого года на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля, основной причиной называют предполагаемое попадание микрометеорита или космического мусора. Над возвращением экипажа «Роскосмос» работал вместе с NASA.

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