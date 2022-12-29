NASA и «Роскосмос» работают вместе над возвращением экипажа с МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) совместно прорабатывают варианты по безопасному возвращению на Землю экипажа неисправного корабля «Союз МС-22».

«Экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы»,— сказала представитель NASA Келли Хампфрис «РИА Новости».

Она добавила, что экипаж 68-й экспедиции находится в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы. При этом представитель NASA не уточнила, обращалась ли российская сторона к американцам для содействия в возвращении своих космонавтов, а также какие варианты для вызволения существуют в принципе.

Напомним, ранее США предлагали России вернуть экипаж неисправного корабля «Союз МС-22» с МКС, однако глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отмечал, что в этом «нет никакой необходимости». Он также говорил, что для возвращения экипажа к МКС могут направить корабль «Союз МС-23» в беспилотном режиме.

В экипаж пристыкованного к МКС «Союз МС-22» входят Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. 15 декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля, основной причиной называют предполагаемое попадание микрометеорита или космического мусора.