Выход российских космонавтов в открытый космос отменили из-за разгерметизации на «Союзе»

Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос сегодня был отменен из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима пристыкованного к Международной космической станции корабля «Союз МС-22». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на переговоры экипажа с наземными специалистами, которые транслировало NASA.

«Принято решение прекратить ВКД (внекорабельную деятельность — прим. Т-и)», — заметил специалист Центра управления полетами. В разговоре с космонавтом Анной Кикиной он уточнил: «Пытаемся разобраться в ситуации, пытаемся снять дополнительную телеметрию и посмотреть, насколько все критично, ребята в курсе».

При этом внутри «Союз» остается герметичным. Позднее диктор трансляции на сайте NASA пояснил, что экипажу МКС ничего не угрожает, сейчас специалисты оценивают последствия утечки охлаждающей жидкости, замечает РБК.

Госкорпорация «Роскосмос» подтвердила отмену работ. «Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменен по техническим причинам», — отметили в пресс-службе госкорпорации.

Прокопьев и Петелин должны были выйти в открытый космос в 5.20 по Москве для переноса радиатора-теплообменника с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Ожидалось, что они проведут в открытом космосе 6 часов 37 минут.

Изначально предполагалось, что космонавты проведут эти работы 25 ноября (радиатор к переносу они подготовили 17 ноября). Но из-за нештатной работы насосов системы охлаждения скафандров их пришлось перенести.