«Роскосмос»: Разгерметизирован контур корабля «Прогресс МС-21», пристыкованного к МКС

Контур грузового корабля «Прогресс МС-21», пристыкованного сегодня к Международной космической станции (МКС), был разгерметизирован, сообщил «Роскосмос». Факт разгерметизации подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП.

Переходной люк корабля закрыт, таким образом «Прогресс МС-21» изолирован от общего объема МКС. Ранее планировалось, что в составе МКС он пробудет полгода, после чего будет отстыкован и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, их самочувствие хорошее, заверили в госкорпорации. «Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле "Прогресс МС-21". Причины его разгерметизации выясняются», – приводит «Интерфакс» сообщение «Роскосмоса».

«Прогресс МС-21» в автоматическом режиме пристыковался к МКС сегодня, 11 февраля. Сообщалось, что он доставил на МКС 2 534 кг грузов, в том числе 720 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов.