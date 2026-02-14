Татарское «алга» в Эр-Рияде, упрямство Дурова и судьба Телеграма в России: акценты недели

Рустам Минниханов осуществил результативный визит в Саудовскую Аравию, популярный Телеграм на волоске от «смерти» в России, а Татарстану предрекли непростой год на коллегии Минэкономики РТ. Эти темы в видеоподкасте «Акценты недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Коллаж: © «Татар-информ»

«Дорогой гость» и татарское «алга»: Минниханов нашел в Саудовской Аравии хаб для Татарстана

Главное событие недели – визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Саудовскую Аравию. На этой неделе в Эр-Рияде впервые прошла Международная промышленная выставка ИННОПРОМ.

Показателен следующий момент. Рустама Минниханова в Саудовской Аравии назвали дорогим гостем наследного принца Мухаммеда ибн Салмана ас-Сауда. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем телеграм-канале. Это доказывает особый статус Рустама Минниханова и Татарстана не только в Саудовской Аравии, а во всем регионе.

Кроме того, татарстанский лидер объяснил коллегам из Саудовской Аравии значение татарского слова «алга». А также назвал эту страну «хорошим хабом», чтобы локализовать продукцию Татарстана и продвигать ее в другие страны.

Эти и другие акценты из визита Раиса Татарстана в Эр-Рияд обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.

Роскомнадзор принимает меры по частичному ограничению работы мессенджера Telegram в связи с неисполнением законодательства РФ Фото: © «Татар-информ»

«Казнить нельзя помиловать»: выживет ли «Телега» в России

Роскомнадзор принимает меры по частичному ограничению работы мессенджера Telegram в связи с неисполнением законодательства РФ. Данная новость на этой неделе всколыхнула бурю эмоций и обсуждений в соцсетях

Ведомство объясняет необходимость таких действий тем, что в мессенджере, по данным РКН, по-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, а также отсутствуют реальные меры противодействия мошенничеству и использованию платформы в преступных и террористических целях. Ограничения будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто исполнение российских законов и не будет обеспечена защита граждан.

Участники видеоподкаста предположили дальнейшее развитие событий. Сохранится ли в принципе Телеграм на территории России, в чем виноват Павел Дуров и сможет ли национальный мессенджер Max стать полноценной заменой.

По итогам 2025 года валовой региональный продукт республики превысил 5,73 триллиона рублей при темпе роста 102,9%. Эти данные озвучил Мидхат Шагиахметов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«2026 год простым не будет»: итоги коллегии Минэкономики РТ

Министр экономического развития России Максим Решетников высоко оценил роль Раиса Татарстана Рустама Минниханова в социально-экономическом развитии республики и ее взаимодействии с федеральным центром. Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировали во время заседания итоговой коллегии Минэкономики Татарстана в Казани.

На коллегии прозвучали очень важные цифры. Например, по итогам 2025 года валовой региональный продукт республики превысил 5,73 триллиона рублей при темпе роста 102,9%. Эти данные озвучил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

При этом Рустам Минниханов предупредил, что 2026 год «простым не будет». Это, а также основные макроэкономические показатели Татарстана и другие итоги коллегии Министерства экономики Татарстана – в видеоподкасте «Акценты недели».