Роскомнадзор потребовал снять ограничения в TikTok с записи обращения Президента РФ

Незамедлительно снять ограничения с видеозаписи обращения Президента РФ Владимира Путина потребовал Роскомнадзор от администрации китайской соцсети TikTok, передает РИА Новости.

«По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей», — пояснили в Роскомнадзоре и также потребовали разъяснить причины блокировки звука.

Как указал РКН в сообщении, такие действия администрации сервиса в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации а также беспрепятственного доступа к ней.

В конце прошлой недели в TikTok заявили, что прекращают распространение нового контента и осуществление прямых трансляций на территории России из-за закона о «фейках». В компании отметили, что будут следить за обстановкой, чтобы определить, когда воможно будет возобновить предоставление услуг.

Ранее в ответ на ограничение доступа к российским сайтам за рубежом Роскомнадзор заблокировал доступ к соцсети Facebook, принадлежащей компании Meta Platforms, Inc. и к социальной сети Twitter.