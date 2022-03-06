В России TikTok приостанавливает прямые эфиры и публикацию контента

Распространение нового контента и осуществление прямых трансляций на территории России временно останавливает социальная сеть TikTok. Об этом сообщается на сайте соцсети, передает ТАСС.

Уточняется, что социальная сеть идет на эти меры из-за ужесточения российского законодательства.

«В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и [публикации] нового контента на нашем видеосервисе, пока мы не оценим последствия этого закона в области безопасности», — уточняется в заявлении.

Однако обмениваться сообщениями в приложении по-прежнему будет возможно, добавили в сервисе.

Ранее в ответ на ограничение доступа к российским сайтам Роскомнадзор заблокировал доступ к соцсети Facebook, принадлежащей компании Meta Platforms, Inc. и к социальной сети Twitter.