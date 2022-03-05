Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter

В России ограничен доступ к Twitter, сообщает Роскомнадзор. Решение было принято из-за распространения в соцсети фейков о российской спецоперации на Украине.

Как отметили в пресс-службе, несмотря на требования ведомства, более 1,5 тыс. недостоверных материалов так и не были удалены. Поэтому в соответствии со статьей 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доступ к социальной сети был ограничен.

В Роскомнадзоре уточнили, что требования об удалении запрещенных и недостоверных материалов поступали с более чем 40 тыс. страниц социальной сети.

Ранее РКН также сообщил о блокировке Facebook на территории России.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о запуске специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращений глав ДНР и ЛНР, попросивших помощи в отражении атак Киева.