Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
В аэропортах Казани и Нижнекамска сегодня ночью сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация.
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 12 самолетов, выполнявших рейсы в Казань.
Ограничения действовали в целях обеспечения безопасности воздушных судов.
Напомним, что вчера
Напомним, что на территории республики действовал режим «беспилотная опасность», была объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропортах Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения на полеты.
Вчера над республикой сбили два вражеских беспилотника.