Росавиация: Россия может применить зеркальные меры на санкции против «Аэрофлота»

Уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении направила Росавиация британским авиационным властям, сообщает РИА Новости.

При этом уточняется, что Россия может применить зеркальные меры после введения санкций против «Аэрофлота».

«В авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — говорится в сообщении ведомства.

В четверг, выступая в парламенте, премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон запрещает деятельность «Аэрофлота» в Соединенном королевстве, а также вводит санкций против ряда предприятий российского ВПК из-за ситуации на Украине.

Как отмечают в Росавиации, только 25 февраля британским авиакомпаниям предстоит выполнить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов, а также два рейса по маршруту Лондон—Москва.

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Киева.