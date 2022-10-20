Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга России до 28 октября

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В южной и центральной части России в очередной раз продлен режим временного ограничения полетов — на этот раз до 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Режим <…> продлен до 28 октября 2022 года[,] 3.45 по московскому времени», — говорится в заявлении ведомства.

Соответственно, закрытыми для полетов остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Все остальные воздушные гавани РФ работают штатно. Авиаперевозчикам профильное ведомство рекомендует использовать альтернативные маршруты, проходящие через Волгоград, Сочи, Ставрополь, Минеральные Воды и Москву.

С 24 февраля Россия по инициативе Президента РФ Владимира Путина проводит специальную военную операцию на Украине. Режим временного ограничения полетов гражданской авиации на части территории страны ввели сразу после начала боевых действий.

При этом два дня назад командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин заявил журналистам, что обстановка в зоне спецоперации остается «напряженной». На следующий день Владимир Путин ввел военное положение в четырех присоединенных к РФ регионах и установил режим базовой готовности во всех регионах за пределами центра и юга страны, включая Татарстан.