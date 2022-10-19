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Политика
19 октября 2022  17:34

Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах РФ

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Совет Федерации принял постановление об утверждении указа Президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Указ был утвержден сенаторами на сегодняшнем пленарном заседании, решение принято единогласно, передает ТАСС. Согласно документу, военное положение и особые режимы готовности в регионах вводятся с 00:00 20 октября 2022 года.

Напомним, помимо введения военного положения в новых субъектах, Путин также ввел «средний уровень реагирования» в приграничных регионах России и режим базовой готовности во всех регионах за пределами Центрального федерального округа, в том числе – в Татарстане.

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