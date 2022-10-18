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Ру Тат
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Политика
18 октября 2022  22:28

Суровикин заявил, что обстановка в зоне спецоперации остается напряженной

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Обстановка в зоне специальной военной операции на Украине остается напряженной, украинские силы продолжают атаковать позиции российских войск. Об этом сообщил журналистам Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин, передает РИА Новости.

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений», — уточнил генерал.

Кроме того, как сообщал «Татар-информ», Суровикин признал «непростой» характер ситуации в окрестностях города Херсона и признал, что обстановка может потребовать принятия «самых непростых решений».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября. Позднее, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим войсками в районе спецоперации.

#спецоперация на Украине
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