Росавиация ограничила полеты над Израилем, Иорданией, Ираком, Ираном и Катаром

В связи с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям выполнение полетов в воздушном пространстве пяти стран. Об этом проинформировал представитель ведомства Артем Кореняко.

Обновленные указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов содержат запрет на полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

Кроме того, запрещается выполнять рейсы в и из аэропортов Израиля и Ирана.

NOTAM «действует до особого распоряжения» – предварительно, до 2.59 по московскому времени 26 июня.

«Решение принято для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – уточнил Кореняко.

В ночь на воскресенье Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки. Сегодня в ответ на удары по ядерным объектам Корпус стражей исламской революции запустил ракеты по базам США в Катаре и Ираке.