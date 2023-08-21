Аэропорт Казани принял четыре рейса, которые не долетели до Москвы из-за закрытого неба

Казанский аэропорт принял 4 рейса из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы, сообщает РИА Новости.

Сегодня с 07.00 до 08.00 на запасной аэродром приземлились самолеты из Орска, Челябинска и два рейса Екатеринбурга.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рейс авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Екатеринбурга в московоское «Шереметьево», приземлился в аэропорту Казани.

Причиной стали ограничения, введенные аэропортом «Шереметьево». Ранее также появилась информация о том, что аэропорт Внуково временно закрыли из-за сообщения о беспилотнике.

После приземления пассажирам рассказали, что самолет дозаправят и он отправится по месту назначения в Москву.

Сегодня над Московской областью были сбиты два украинских беспилотника. В 06.50 в Рузском районе беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское. В 08.16 по мск была пресечена еще одна попытка совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа над территорией Истринского района Московской области.

Upd (8.57) Аэропорт «Шереметьево» возобновил прием и выпуск самолетов с 8.30.