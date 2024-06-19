Перестановки в Кабмине Татарстана: Аглиуллин – на службу в ЛНР, Кадыров вернется в Казань

Татарстан определился со своим представителем на Донбассе, где силами республики восстанавливаются города Лисичанск и Рубежное

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Аглиуллин будет курировать восстановление Лисичанска и Рубежного

Татарстан определился со своим представителем на Донбассе, где силами республики восстанавливаются города Лисичанск и Рубежное. Место вице-премьера РТ оказалось вакантным после того, как, «отслужив» два года в ЛНР, в отставку ушел Евгений Варакин – ему прочат должность главы Верхнеуслонского района.

Варакин курировал процесс восстановления прифронтовых городов в ЛНР. Там под его руководством шли активные восстановительные работы систем водоснабжения, отопления, в дома многих людей вернулось электричество.

Сегодня же Указом Раиса Республики Татарстан исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра РТ, который работает в ЛНР, назначен Фаниль Аглиуллин. Чтобы избавиться от приставки «и. о.», его кандидатура должна быть согласована Госсоветом РТ.

С 2019 года и до настоящего времени 48-летний Аглиуллин возглавлял Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. А вот послужной список до этого очень интересный.

Аглиуллин окончил Казанский юридический институт МВД РФ. С 1993 по 1995 год прошел службу в армии, после чего поступил на службу в МВД. С 2014 по 2016 год занимал пост заместителя начальника отдела специальной подготовки Центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц УВО МВД по РТ. Три года – с 2016-го по 2019-й – был начальником службы безопасности Президента РТ в статусе помощника руководителя республики.

Фаниль Аглиуллин отправится на Донбасс в ранге и. о. вице-премьера. Чтобы избавиться от приставки «и. о.», его кандидатура должна быть согласована Госсоветом РТ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Одна из важных функций государства – социальная»

В сентябре прошлого года Фаниль Аглиуллин в рамках проекта «12 этаж» в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал об эффективности управления имуществом, цифровизации, необходимости регистрации прав.

«Министерство, как представитель собственника государственного имущества, обеспечивает в первую очередь его сохранность, доходность и эффективное управление. Очень часто в качестве единственного критерия эффективности управления государственным имуществом называется уровень поступлений в бюджет от аренды и продажи имущества, дивидендов и других источников дохода. Например, по итогам прошлого, 2022 года они составили свыше 10 млрд рублей», – рассказал он.

Аглиуллин подчеркнул, что доходность от управления государственным имуществом – это значимая составляющая эффективного управления, но не единственная. «Одна из важных функций государства – это социальная: обеспечение сфер здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты», – добавлял чиновник.

То есть в пользу кандидатуры Аглиуллина были весомые доводы. Первое – у него специальная подготовка, отработанная на различных должностях в силовом блоке. Вторая – опыт управления имуществом, попросту говоря, хозяйством республики. И тот и другой навык, безусловно, будут очень востребованы сейчас на Донбассе.

«Министерство, как представитель собственника государственного имущества, обеспечивает в первую очередь его сохранность, доходность и эффективное управление» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный по организации Универсиады

Не менее любопытно, кто же занял место Аглиуллина в Минземе. Главой ведомства назначен Азат Кадыров.

Кадырову 50 лет. У него высшее образование по нескольким специальностям: «инженер», «государственное и муниципальное управление», «менеджмент в игровых видах спорта».

В 2001-2009 годах — руководитель Департамента спортивных сооружений Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. С 2009 года — первый заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», с 2013-го – генеральный директор.

Чтобы понять, что это за фигура, можно сказать только одно – он отвечал за подготовку Казани к Всемирной летней Универсиаде – 2013, которая была проведена блестяще, об этом говорили как федеральные, так и мировые эксперты. Был разыгран 351 комплект медалей по 27 видам спорта среди 11,8 тыс. представителей 162 стран – это был рекорд всех студенческих спортивных игр.

Важно понимать, что Универсиада стала для Казани реперной точкой – именно после этих Игр Казань получила мощное инфраструктурное развитие, именно это событие открыло дорогу для проведения множества других соревнований международного уровня в Казани.

Дирекция под руководством Кадырова в том числе отвечала за организацию в Казани матчей чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, чемпионата мира по футболу 2018 года и других турниров.

Место Аглиуллина в Минземе займет Азат Кадыров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республика своих не бросает

Очевидно, что успех Казани в организации международных соревнований оценили и в Москве, опытного в этом Кадырова назначили первым заместителем министра спорта России, то есть он был правой рукой Олега Матыцина, который возглавлял ведомство.

За время их совместной работы была принята Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» за 2020-2023 годы в регионах построено более 400 спортобъектов, более 1,2 тыс. площадок ГТО. Пролоббировало министерство социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.

В Казани прошли первые «Игры будущего», возрождено движение спартакиад среди сильнейших спортсменов. Проведена большая работа по подготовке Игр БРИКС в Казани и Всемирных игр дружбы в Екатеринбурге и Москве.

Однако спустя 4 года работы в Москве Кадырову пришлось вернуться в Казань. После выборов Президента РФ в мае новым министром спорта России назначили Михаила Дегтярева – молодого главу Хабаровского края. Он сформировал свою команду, в которую, очевидно, не вписался Азат Кадыров. Отставка за месяц до проведения масштабных Игр БРИКС в Казани, как говорят наши источники, стала большим сюрпризом для республики.

Но в Татарстане ценят опытных менеджеров, поэтому Кадырову почти сразу предложили занять высокий пост – должность министра. Сфера специфическая, но для того, кто управлял инфраструктурными проектами, вполне понятная.

Дирекция под руководством Кадырова отвечала за организацию в Казани Универсиады, матчей чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, чемпионата мира по футболу 2018 года и других турниров Фото: © «Татар-информ»

«Эти ребята действительно профессионалы»

Назначения «Татар-информу» прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов.

«Во-первых, отдельное уважение Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Принято очень важное и очень правильное решение. Азат Кадыров – это человек, прошедший просто фантастическую управленческую школу. Имеет огромный профессиональный опыт, и хочу отдельно отметить его очень высокий авторитет в федеральной власти», – отметил Фаррахов.

Он сказал, что заявляет это как представитель Государственной Думы. Депутат поздравил Кадырова с назначением и подчеркнул, что его опыт будет очень полезен на новом месте.

«Что касается Фаниля Анваровича, это человек военный, человек, который набрался очень большого опыта, у меня был с ним не один контакт по вызволению из плена или помощи нашим военнослужащим. Он очень хорошо, профессионально знает эту тему, мы вместе в нескольких случаях помогали в поиске наших военнослужащих, и, конечно же, он принесет очень большую пользу нашим подшефным территориям», – уверен Фаррахов.

«Еще раз хочу сказать: я очень горжусь этими ребятами, они действительно очень профессиональные и они показали своей работой свой профессионализм», – добавил депутат.