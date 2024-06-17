«Буду биться до последней капли крови»: Варакин после ЛНР встал у руля района Татарстана

Фото: gossov.tatarstan.ru

Варакин вернулся на «большую землю»

Перестановка по сути произошла еще на прошлой неделе – в пятницу на совещании у Раиса РТ Рустама Минниханова было объявлено, что в Татарстан возвращается Евгений Варакин, который отвечал за восстановлением подшефных РТ городов на Донбассе – Лисичанск и Рубежное будучи заместителем премьер-министра РТ.

Варакину поручили возглавить Верхнеуслонский район. Сегодня прошла формальная процедура – на сессии муниципального совета его назначили исполняющим обязанности руководителя исполкома. Осенью пройдут выборы и только после этого экс-вице-премьер может занять должность главы района.

В интервью «Татар-информу», будучи в Лисичанске он, кстати, отмечал помощь глав районов Татарстана. «Люди, которые приезжают из республики к нам сюда, кардинально меняют свое отношение к происходящему после поездок. Они возвращаются отсюда совсем другими людьми. Мы же часто обсуждаем, что там, как мы ее называем, на большой земле, никто не знает, что такое война, и для многих ее как будто бы и нет. Но я вижу, что, приехав сюда один раз, они потом звонят нам, спрашивают, чем еще помочь. И мы чувствуем их вовлеченность. И это тоже говорит о многом – мы просто собираемся в единый кулак, что не может не радовать», – говорил Варакин.

Очевидно, что на «большой земле» он не бросит начатое на Донбассе дело – помогать восстанавливать подшефные Татарстану города в ЛНР.

«Мы однозначно победим»

Работу Варакина в ЛНР отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «Проблем много было. Он наладил эту работу, и, представляя его, я поблагодарил его за то, что он два года бескорыстно выполнял эту непростую миссию в условиях военного времени», – прокомментировал назначение спикер парламента.

Сам экс-вице-премьер при назначении был по-военному четок и краток. Он сказал, что у него есть понимание того, как должен развиваться Верхнеуслонский район.

«Мы уже понимаем, куда нам надо с вами двигаться. Что могу пообещать? Я много про себя говорить не буду. Но то, что буду биться за район до последней капли крови, это я вам обещаю», — заявил Варакин.

Отдельное внимание выступающий обратил на неравнодушных татарстанцев, которые отправляли гуманитарную помощь новым регионам России.

«Неоднократно встречал ваши караваны и видел, с какой добротой, с каким трепетом вы относитесь к ребятам. И тогда я уже понимал, что мы однозначно победим. Когда идет такая поддержка с родной земли, другого не дано», — подчеркнул он.

Из «Старого города» в вице-премьеры

Евгению Варакину 48 лет. Он родился в Казани. В 2002 году окончил Ульяновский государственный университет. С 2003 по 2006 год трудился начальником ЖКУ ЖК «Кадышево», начальником отдела контроля за техническим состоянием жилого фонда, заместителем начальника по техническому обслуживанию и текущему ремонту жилого фонда, начальником МУП ЖКУ Авиастроительного района.

С 2006 по 2010 год был заместителем главы администрации Вахитовского района Казани. С 2010 по 2011 год перешел на работу в должности заместителя начальника, а затем первого заместителя начальника управления административно-технической инспекции исполнительного комитета Казани.

С 2011 по 2016 год работал первым заместителем главы администрации Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета Казани. С 2016 по 2021 год руководил аппаратом исполкома Казани.

В 2021 году назначен префектом территории префектуры «Старый город» исполкома Казани. С 2022 по 2024 год был заместителем Премьер-министра Республики Татарстан.

Верхнеуслонский – в топ-10 районов республики

Формально же сегодня завершилась и миссия Марата Зиатдинова на должности главы Верхнеуслонского района – в пятницу его назначили на должность председателя Государственного комитета РТ по закупкам. Муниципалитет он возглавлял 12 лет.

«Под руководством Марата Галимзяновича были решены многие вопросы территориального развития, достигнуты заметные результаты в экономике и социальной сфере. Так, только за прошлый год объем валового территориального продукта района достиг отметки 26 млрд рублей, что в 7 раз превышает показатель 12 года, когда вы делали объем 3,4 млрд рублей», — отметил на сессии Фарид Мухаметшин.

По его словам, сегодня Верхнеуслонский район входит в десятку лучших муниципальных образований по итогам социально-экономического развития. В 2019 году район занимал 8-е место, в 2020-м — шестое, в 2021-м — десятое, в 2022-м был на седьмой позиции, в 2023 — на десятой. В первом квартале 2024 года района занимает пятую строчку рейтинга.

«Уверен, что накопленный им опыт и авторитет будут в полной мере востребованы и реализованы во благо республики на новом месте работы. Круг его задач, наверное, меньше не станет, чем у руководителя района, но важность в том, что республика с очень широкой многовекторной экономикой много продает и покупает», — обратился к депутатам Фарид Мухаметшин.

«Где бы я ни был, я остаюсь верхнеуслонцем!»

Марату Зиатдинову 53 года. Он родился в селе Макулово Верхнеуслонского района, окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «инженер-механик». Свой трудовой путь начал трактористом совхоза «Знамя Ленина» Верхнеуслонского района в 1989 году. А уже через три года он стал главным инженером этого совхоза.

В разные годы он работал руководителем исполкома Верхнеуслонского района РТ (2010), директором ЗАО «Восток Зернопродукт» (с 2008 по 2010 год), гендиректором ОАО «Красный Восток — Агро» (с 2004-го по 2008-й), гендиректором ООО «Машинно-технологическая станция — 2» (с 1998 по 2004 год).

На сессии он выступил с прощальным словом. Экс-руководитель района поблагодарил своих земляков и коллег за активную жизненную позицию.

«Душа в душу, работали вместе, что-то получилось, а что-то не смогли сделать. Поэтому спасибо всем за активную жизненную позицию, потому что мы всегда говорили друг другу: „А кто, если не мы?“. Кто за нас будет делать лучше, чем есть сегодня?», — задал риторический вопрос Зиатдинов.

На территории района действуют 44 президентские программы, однако, по словам экс-главы, остается ряд нерешенных проблем.

«Огромное спасибо руководству республики, нашему Рустаму Нургалиевичу за поддержку и понимание тех проблем, которые были, и, к сожалению, есть сегодня на территории нашего района. Наша задача — не пропустить мимо проходящую программу, застолбить ее на верхнеуслонской земле. Я считаю, во многом нам это удавалось, удается и, я надеюсь, будет удаваться, потому что по-другому никак. Где бы я ни был, я остаюсь верхнеулонцем!» — завил чиновник.

Своему преемнику Евгению Варакину он пожелал «с душой и сердцем пойти на Услон».