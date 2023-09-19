Фаниль Аглиуллин: «В Татарстане удалось сохранить рычаги влияния на ключевые предприятия»

Фаниль Аглиуллин: «Министерство обеспечивает в первую очередь сохранность, доходность и эффективное управление государственным имуществом»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Доходность от управления государственным имуществом – значимая, но не единственная составляющая эффективного управления»

– Фаниль Анварович, давайте поговорим об основных вопросах той сферы, которая находится под управлением Минземимущества республики. Какие направления вы курируете, какие есть ключевые проблемы на сегодняшний день?

– Основная функция Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, как республиканского органа исполнительной власти, – это осуществление полномочий собственника по управлению имуществом и земельными ресурсами, находящимся в собственности у Татарстана. Мы проводим в республике единую государственную политику в области земельных и имущественных отношений.

Министерство, как представитель собственника государственного имущества, обеспечивает в первую очередь его сохранность, доходность и эффективное управление.

Очень часто в качестве единственного критерия эффективности управления государственным имуществом называется уровень поступлений в бюджет от аренды и продажи имущества, дивидендов и других источников дохода. Например, по итогам прошлого, 2022 года они составили свыше десяти миллиардов рублей.

Да, доходность от управления государственным имуществом – это значимая составляющая эффективного управления, но не единственная. Одна из важных функций государства – это социальная: обеспечение сфер здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты.

Большинство из 808 республиканских учреждений, наделенных государственным имуществом, функционирует именно в этих сферах. И очень важно, чтобы имущество обеспечивало полноценное функционирование учреждений, чтобы их площади и занимаемые земельные участки использовались рационально.

Мы регулярно проводим проверки по целевому и эффективному использованию имущества. По их итогам принимается решение о перераспределении имущества между организациями.

Еще одним важным направлением в деятельности министерства является реализация единой государственной политики в области земельных и имущественных отношений. Сегодня министерство участвует в регулировании земельно-имущественной сферы независимо от форм собственности по таким направлениям, как организация проведения государственной кадастровой оценки и комплексных кадастровых работ, по вопросам территориального планирования, участия в реализации федеральной программы «Национальная система пространственных данных».

Мы также занимаемся изменением категории земель, установлением публичных сервитутов, участвуем в реализации крупных инфраструктурных проектов, поддержке предпринимательства, предоставлении земельных участков многодетным семьям и жилых помещений детям-сиротам, субсидий некоммерческим организациям, работаем с должниками по налогам и курируемым видам ОКВЭД.

«Я бы отнес к проблемным дефицит земельных участков для предоставления многодетным семьям в Казани и в Набережных Челнах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Высокогорском районе РТ будет предоставлено свыше трех тысяч участков для многодетных»

– Можете рассказать об участках для многодетных семей? Известно, что по этой теме возникало много вопросов.

– Я бы отнес к проблемным дефицит земельных участков для предоставления многодетным семьям в Казани и в Набережных Челнах. По Казани дефицит составляет свыше 11 тысяч земельных участков, по Челнам – около шести тысяч. Аналогичная проблема в Альметьевском районе, там дефицит порядка 1600 участков.

– Какие есть способы решения?

– Мы прорабатываем эти вопросы. В одном из сельских поселений Высокогорского района предоставлен массив федеральных земель размером более 900 гектаров. Сейчас проводятся все мероприятия по вовлечению этих земель в оборот. В итоге мы сможем предоставить свыше трех тысяч участков.

– Какие еще, на ваш взгляд, первоочередные проблемы, где эффективность недостаточна?

– Одна из ключевых проблем – задолженность за коммунальные услуги у детей-сирот. На сегодняшний день она составляет порядка 50 миллионов рублей. По этому вопросу мы очень плотно работаем с муниципальными образованиями. Улучшения есть. Мы уже сократили задолженность на сумму порядка трех миллионов.

«В республике выявлено порядка 700 тысяч объектов, не имеющих сведений о правообладателях»

– На прошедшем в мае KazanForum, на ряде других мероприятий обсуждалась тема создания единого ресурса пространственных данных. В Татарстане есть и работает Фонд пространственных данных. Какие возможности он дает, какие у него перспективы развития?

– Фонд пространственных данных Республики Татарстан функционирует с 2019 года. За это время организация прошла большой путь и нарастила компетенции в сфере пространственных данных. В основном проводятся работы по сбору, хранению, актуализации предоставления пространственных данных и материалов, полученных в результате геодезических, картографических работ.

В настоящее время полным ходом идет реализация федеральной государственной программы. Речь идет о Национальной системе пространственных данных. Татарстан участвует в пилотном проекте. Кроме нас в проекте еще три участника – это Краснодарский и Пермский края, Иркутская область.

С начала реализации государственной программы в республике было выявлено порядка 700 тысяч объектов, не имеющих сведения о правообладателях. На сегодняшний день по 377 тысячам объектов сведения уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Осталось внести порядка 312 тысяч.

«Для защиты своих прав необходимо активно регистрировать свои права на объект недвижимости»

– Какие это объекты?

– Это дома, гаражи, приусадебные участки.

– Как правило, они возрастные?

– Да. И я призываю граждан активно регистрировать свои права. При зарегистрированном праве жители будут защищены, они смогут продать имущество, подарить, передать по наследству.

– Пример из жизни: человек в 90-е годы просто купил участок в садоводческом обществе, отдал наличные и всё. Этим участком пользуется десятки лет, но у него документа никакого нет. Такое встречается до сих пор?

– Да, такое бывает до сих пор.

«При зарегистрированном праве на объект имущества жители будут защищены, они смогут его продать, подарить, передать по наследству» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Как человеку вступить в свои права, как доказать, что он правообладатель?

– Для регистрации права на садовый участок, если оно ранее не было зарегистрировано в ЕГРН, необходимо подать заявление о внесении сведений о ранее учтенном земельном участке или о регистрации права собственности. Для этого необходимо лично обратиться в многофункциональный центр «Мои документы» или в филиал Публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Татарстан.

В случае наличия сведений о земельном участке в ЕГРН подается только заявление о государственной регистрации права.

К заявлению прилагается документ-основание, например:

акт (свидетельство) о праве такого гражданина на указанный земельный участок, выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания данного акта на момент его издания;

договор купли-продажи;

иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого гражданина на указанный земельный участок.

В случае отсутствия каких-либо документов на земельный участок необходимо обратиться к кадастровому инженеру, подготовить схему расположения участка и подать заявление об утверждении схемы и предоставлении участка в собственность.

Для проведения межевания участка следует обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ по постановке земельного участка на кадастровый учет или уточнению местоположения границ участка и составления межевого плана.

Члены СНТ, созданного до введения в действия Земельного кодекса Российской Федерации, то есть до 30 октября 2001 года, имеют право приобрести садовый или огородный участок без проведения торгов в собственность бесплатно. Предоставление земельного участка осуществляется на основании решения органа местного самоуправления, на территории которого находится садоводческое товарищество.

– Работаете совместно с муниципалитетами?

– Да, эта работа активно ведется совместно с муниципалитетами. И не только по ранее учтенным объектам. У нас в республике есть порядка 20 тысяч объектов выморочного имущества. Это имущество, которое осталось после смерти владельца либо наследники не вступили в наследство по закону. Здесь я тоже призываю граждан (наследников) активно оформлять это имущество. В противном случае муниципальные органы вправе переоформить их в муниципальную собственность в порядке, установленном законом.

«В случае отсутствия каких-либо документов на земельный участок необходимо обратиться к кадастровому инженеру» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В республике удалось сохранить рычаги влияния на ключевые предприятия»

– Давайте поговорим об эффективности управления государственными пакетами акций. Традиционно у нас в республике многие крупные предприятия имеют в числе своих собственников государство, республику в лице Минземимущества. С 90-х в обществе идут споры, кто более эффективен – государство либо, помните, термин был «эффективный собственник». Насколько в нашей республике экономически оправдана именно такая модель?

– В республике удалось сохранить рычаги влияния на ключевые предприятия. В этом бесспорная заслуга дальновидной и мудрой политики первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Это, без сомнения, стало одним из факторов социальной стабильности в Татарстане.

В целом эффективность использования активов предприятия зависит не только от формы собственности, сколько от опыта и таланта управленцев. Эффективность может зависеть и от занимаемых предприятием ниш, и от состояния рынка в текущих реалиях. Если рынок уходит в стагнацию, здесь и у талантливого управленца будет падать эффективность.

Если говорить о коммерческих организациях с государственным участием, то их количество в Татарстане сегодня относительно невелико. Это 59 акционерных обществ с госдолей, 13 акционерных обществ, где нет госдоли, но есть золотая акция и шесть обществ с ограниченной ответственностью. Также функционирует 10 государственных унитарных предприятий. Большинство из них прибыльные.

– Из чистой прибыли выплачиваются дивиденды?

– Да, 50 процентов. Мы постоянно держим руку на пульсе, ежеквартально проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей. По результатам представленной отчетности определяется перечень предприятий, понесших убытки или ухудшивших основные экономические показатели. Сегодня основными причинами снижения экономических показателей являются такие факторы, как последствия Covid-19, сама пандемия, а также внешнее санкционное давление недружественных стран.

«Одним из инструментов снижения коррупционных рисков на сегодняшний день являются электронные торги» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Электронные торги – один из инструментов снижения коррупционных рисков»

– Давайте поговорим о муниципальных активах. В сферу компетенций минзема входят и активы, находящиеся в собственности муниципалитетов. Как взаимодействие происходит на практике? Вы же не можете собственника заставить, приказать ему. Как ведется эта работа?

– Министерство не осуществляет управление муниципальными активами. В силу разграничения полномочий и в соответствии с Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ» решение вопросов местного значения осуществляется населением или органом местного самоуправления самостоятельно.

Муниципальные образования выступают как самостоятельные хозяйствующие субъекты.

Наша задача в первую очередь – проводить мониторинг деятельности муниципалитетов и содействовать повышению уровня квалификации муниципальных специалистов, оказывать методическую поддержку.

Для этого министерство уже на протяжении многих лет проводит не менее двух ежегодных обучающих семинаров для руководителей и специалистов палат и комитетов по управлению муниципальным имуществом. На семинары мы приглашаем известных в России специалистов, разработчиков федеральных нормативных актов в сфере земельных и имущественных отношений.

Кроме того, мы организуем стажировочные площадки. Они проходят совместно с Высшей школой государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. Стажировки – это такой формат обучения, где идет обмен опытом из жизни, из практики. Участники могут обсудить те или иные наиболее актуальные, наболевшие вопросы, которые возникают в практической деятельности, а также механизмы взаимодействия министерства и муниципального образования.

Мы этому уделяем большое внимание. Для нас эта форма является некой обратной связью, позволяет нам лучше понять болевые точки муниципального управления.

Всего с 2018 года было проведено 11 стажировок, на которых прошли обучение 50 муниципальных служащих. Очередная стажировка запланирована на октябрь текущего года.

Те или иные недостатки в управлении муниципальным имуществом выявляются в ходе мероприятий, проводимых специалистами министерства в составе республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции. Всего с 2015 года с такими проверками мы выезжали в 26 муниципальных образований республики. Чаще всего выявляются такие факты, как недостатки ведения учета муниципального имущества, слабая претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам, фактическое отсутствие муниципального земельного контроля, нарушения, связанные с предоставлением земельных участков, недостаточный контроль за использованием имущества муниципальных учреждений.

– Такие нарушения совершаются намеренно?

– Часто намеренно и в корыстных целях. Но порой просто недорабатывают – где-то по халатности, где-то не хватает квалификации. Часто срабатывает фактор кадрового дефицита.

– И какие способы этого избежать?

– Одним из инструментов снижения коррупционных рисков на сегодняшний день являются электронные торги. Это наиболее открытый и прозрачный способ реализации имущества, обеспечивающий реальную конкуренцию между покупателями. Не случайно цена реализации на таких торгах может возрасти в сотни раз.

Согласно требованиям законодательства, с 1 июня 2019 года аукционы по продаже государственного и муниципального имущества должны проводиться только в электронной форме. В текущем году данные требования расширены на реализацию земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков, а также на реализацию права аренды объектов имущества.

Уже с 2016 года Министерство земельных и имущественных отношений РТ осуществляет реализацию государственного имущества и право аренды имущества исключительно на электронной площадке http://sale.zakazrf.ru. То есть задолго до того, как это потребовал закон. Эта электронная площадка – одна из восьми площадок, аккредитованных Правительством РФ. Она на 100% принадлежит государству.

Функции оператора данной площадки с 2004 года выполняют наше акционерное общество «Агентство по государственному заказу РТ». Учредителем и единственным акционером является Минземимущество республики.

С 2017 года мы привлекаем к участию в электронных торгах муниципальные образования республики.

«Мы организуем стажировочные площадки. Они проходят совместно с Высшей школой государственного и муниципального управления КФУ» Фото: mzio.tatarstan.ru

«К устойчивому сохранению задолженности часто приводит халатность»

– На протяжении длительного времени на коллегиях, в различных публичных выступлениях звучит тема задолженности арендаторов земли, имущества, находящихся в собственности и республики, и муниципалитетов…

– В отношении задолженности по государственному имуществу и земельным участкам сегодня четко ведется планомерная претензионно-исковая работа. Каких-то принципиальных проблемных моментов здесь не видим. А вот ситуация в муниципальных образованиях республики несколько сложнее. На протяжении многих лет уровень задолженности оставался значительным. По состоянию на 1 сентября текущего года общая сумма задолженности по арендным платежам перед муниципальными образованиями составляет более 259 миллионов рублей. Это порядка 89% всей задолженности. И порядка 30 миллионов рублей – это задолженность за имущество муниципальных образований.

– В чем вы видите проблему?

– К устойчивому сохранению задолженности приводит ряд факторов. К объективным можно отнести неудовлетворительное финансовое состояние многих арендаторов муниципального имущества, отсутствие автоматизации и учета арендных отношений, недостаток специалистов. В ряде случаев имеет место и халатное отношение к претензионно-исковой работе, в результате чего проходят сроки исковой давности, а задолженность переходит в разряд безнадежных взысканий.

Мы систематически мониторим ситуацию с задолженностью. Министерство еженедельно принимает участие в совещаниях, которые проводит Министерство финансов РТ с участием представителей налоговой службы, судебных приставов. Этот вопрос систематически выносится на совещания с участием Раиса Татарстана.

В результате принятых мер с начала 2021 года общий объем задолженности сократился почти в 2,5 раза. Есть основания рассчитывать на положительную динамику в этом вопросе.

– Хотелось поговорить о проблеме неиспользованных сельхозземель. Много ли их? Какая работа ведется, чтобы вовлечь в оборот?

Согласно данным Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан, в 2022 году в Республике Татарстан выявлено более 100 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Из них вовлечено в сельскохозяйственный оборот более 35 тыс. гектаров.

В 2022 году в адрес Минземимущества Республики Татарстан от Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан поступили документы об административных правонарушениях для принятия мер по принудительному прекращению прав на землю в связи с неиспользованием земель сельскохозяйственного назначения общей площадью более двух гектаров в отношении пяти собственников.

Министерством были направлены исковые заявления в Лаишевский районный суд Республики Татарстан. Судом вынесены заочные решения об изъятии земельных участков сельскохозяйственного назначения у собственников. В настоящее время нами проводятся мероприятия по проведению публичных торгов по продаже земельных участков.

В 2022 году в Республике Татарстан выявлено более 100 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Цифровизация затрагивает и сферу государственного управления»

– Еще задам вопрос по цифровизации. Сейчас тенденция к тому, чтобы управлять через подобные технологии. Как это происходит в Министерстве земельных и имущественных отношений?

– Пожалуй, на сегодня нет более обсуждаемых, популярных тем, чем цифровизация и цифровая трансформация. Не в последнюю очередь они затрагивают и сферу государственного управления. Правительство РТ, Раис Татарстана Рустам Минниханов уделяют данному вопросу большое внимание. Главная цель проекта – значительное ускорение и упрощение оказания гражданам и предпринимателям государственных услуг.

Сегодня получить государственные услуги нашего министерства и других ведомств проще при использовании федерального портала государственных и муниципальных услуг. Подать электронное заявление можно в любое время.

На сегодня на портал выведены 24 государственные услуги, оказываемые министерством. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства земельных и имущественных отношений.

– Есть статистика по обращениям?

– Всего за 2022 год в министерство поступило 2432 заявления о предоставлении государственных услуг. Из них 277 заявлений в электронной форме. За 7 месяцев текущего года всего поступило 1561 заявление, в том числе 466 заявлений в электронной форме. Доля электронных услуг растет.

Также хочу добавить, что в настоящее время идет разработка единой информационной системы учета и управления государственным и муниципальным имуществом РТ. Она проходит по поручению Раиса РТ.

Сейчас идет первый этап разработки данной информационной системы. Мы должны завершить его до конца августа 2024 года. Этот продукт мы сможем транслировать на все муниципальные образования республики.