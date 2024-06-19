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Раис РТ назначил Аглиуллина и.о. вице-премьера, он будет курировать Лисичанск и Рубежное
Указом Раиса РТ Рустама Минниханова Фаниль Аглиуллин назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства. Согласно законодательным нормам, его кандидатура в качестве заместителя премьер-министра должна пройти процедуру согласования в Государственном Совете Татарстана, до этого момента он будет работать с приставкой и.о.
Фаниль Аглиуллин, имеющий юридическое образование и опыт службы в органах МВД, будет курировать вопросы восстановления подшефных для Татарстана городов Лисичанска и Рубежного в ЛНР.
До нового назначения с сентября 2019 года Аглиуллин занимал должность министра земельных и имущественных отношений республики. Эту вакантную ныне должность указом главы Татарстана занял Азат Кадыров, ранее работавший первым замминистра спорта России.
Ранее мы сообщали, что в республику вернулся Евгений Варакин, который последние два года курировал восстановление Лисичанска и Рубежного. Над этими двумя городами взял шефство Татарстан. Успешно справившись с заданием, Варакин возглавит район республики, а в прифронтовые города скоро отправится новый куратор.
Родился 3 октября 1975 года в селе Иске-Рязап Куйбышевского района Татарской АССР.
В 2004 году окончил Казанский юридический институт МВД РФ.
В 1993-1995 годах служил в Вооруженных силах Российской Федерации, а затем 19 лет – в органах внутренних дел Российской Федерации.
В 2014 году был назначен заместителем начальника отдела специальной подготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц УВО МВД по РТ.
С 2016 по 2019 год работал начальником службы безопасности – помощником Президента РТ.
С 2019 по 2024 год – министр земельных и имущественных отношений РТ.
В июне 2024 года назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, курирующим восстановление подшефных РТ городов – Лисичанск и Рубежное.
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