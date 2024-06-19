Раис РТ назначил Аглиуллина и.о. вице-премьера, он будет курировать Лисичанск и Рубежное

Указом Раиса РТ Рустама Минниханова Фаниль Аглиуллин назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства. Согласно законодательным нормам, его кандидатура в качестве заместителя премьер-министра должна пройти процедуру согласования в Государственном Совете Татарстана, до этого момента он будет работать с приставкой и.о.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фаниль Аглиуллин, имеющий юридическое образование и опыт службы в органах МВД, будет курировать вопросы восстановления подшефных для Татарстана городов Лисичанска и Рубежного в ЛНР.

До нового назначения с сентября 2019 года Аглиуллин занимал должность министра земельных и имущественных отношений республики. Эту вакантную ныне должность указом главы Татарстана занял Азат Кадыров, ранее работавший первым замминистра спорта России.

Ранее мы сообщали, что в республику вернулся Евгений Варакин, который последние два года курировал восстановление Лисичанска и Рубежного. Над этими двумя городами взял шефство Татарстан. Успешно справившись с заданием, Варакин возглавит район республики, а в прифронтовые города скоро отправится новый куратор.