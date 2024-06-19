news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 19 июня 2024 12:34

Раис РТ назначил Аглиуллина и.о. вице-премьера, он будет курировать Лисичанск и Рубежное

Скопировать ссылку

Указом Раиса РТ Рустама Минниханова Фаниль Аглиуллин назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства. Согласно законодательным нормам, его кандидатура в качестве заместителя премьер-министра должна пройти процедуру согласования в Государственном Совете Татарстана, до этого момента он будет работать с приставкой и.о.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фаниль Аглиуллин, имеющий юридическое образование и опыт службы в органах МВД, будет курировать вопросы восстановления подшефных для Татарстана городов Лисичанска и Рубежного в ЛНР.

До нового назначения с сентября 2019 года Аглиуллин занимал должность министра земельных и имущественных отношений республики. Эту вакантную ныне должность указом главы Татарстана занял Азат Кадыров, ранее работавший первым замминистра спорта России.

Ранее мы сообщали, что в республику вернулся Евгений Варакин, который последние два года курировал восстановление Лисичанска и Рубежного. Над этими двумя городами взял шефство Татарстан. Успешно справившись с заданием, Варакин возглавит район республики, а в прифронтовые города скоро отправится новый куратор.

Аглиуллин Фаниль Анварович
Аглиуллин Фаниль Анварович
И.о. заместителя Премьер-министра Республики Татарстан

Родился 3 октября 1975 года в селе Иске-Рязап Куйбышевского района Татарской АССР.

В 2004 году окончил Казанский юридический институт МВД РФ.

В 1993-1995 годах служил в Вооруженных силах Российской Федерации, а затем 19 лет  в органах внутренних дел Российской Федерации.

В 2014 году был назначен заместителем начальника отдела специальной подготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц УВО МВД по РТ.
С 2016 по 2019 год работал начальником службы безопасности помощником Президента РТ. 
С 2019 по 2024 год  министр земельных и имущественных отношений РТ.

В июне 2024 года назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, курирующим восстановление подшефных РТ городов – Лисичанск и Рубежное. 

#политика
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2