Рогозин заявил, что NASA заплатит за полет астронавта на МКС в рублях

Состоявшийся ранее полет астронавта Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию NASA готово оплатить в рублях, но не сейчас, а в мае. Об этом заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

«У нас, как и в нефтегазовой сфере, задерживают платежи. Нам одна американская компания, называется она Axiom, которая оплачивала как раз полет астронавта Вандее Хая <…> они пока нам деньги за него не перевели. Приличная сумма, 2 млрд рублей», — цитирует главу Роскосмоса РИА Новости.

По словам Рогозина, американские партнеры ссылаются на «логистические проблемы» и обещают выплатить всю сумму в мае. При этом он уверен, что деньги будут перечислены и госкорпорация получит всю сумму именно в рублях.

Марк Вандехай был участником 53–54-й и 64–65-й экспедиций на Международную космическую станцию. Из последней он вернулся на Землю вместе с космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шпаклеровым 30 марта 2022 года.

Еще в конце марта Рогозин анонсировал, что Роскосмос теперь будет заключать международные контракты в рублях. Позднее он назвал страны БРИКС самыми естественными партнерами России в космической сфере.

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