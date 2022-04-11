Глава Роскосмоса назвал страны БРИКС самыми естественными партнерами России

Страны БРИКС — самые естественные партнеры для России в космической сфере. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

«БРИКС — самый естественный для нас партнер. У Китая и Индии очень развитая космонавтика», — поделился видением перспектив космической отрасли России отвечающий за нее чиновник.

В организацию БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Рогозин отметил, что рассчитывает в ближайшие месяцы встретиться с руководителями Китайского национального космического управления и Индийского национального космического агентства. «Мы готовы как участвовать в кооперации по их проектам, так и реализовывать новые совместные проекты», — подчеркнул он.

Ранее руководитель NASA Билл Нельсон заявил, что введенные сейчас против предприятий российской космической отрасли санкции не влияют на работу Международной космической станции.

При этом Роскосмос представил наблюдательному совету госкорпорации предложение по прекращению сроков участия России в проекте МКС, о чем Дмитрий Рогозин рассказал в интервью «Российской газете».