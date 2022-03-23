Роскосмос теперь будет заключать международные контракты в рублях

Госкорпорация «Роскосмос» теперь станет заключать международные контракты в рублях. Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Рогозин в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Мы теперь тоже все внешние наши контракты будем заключать в рублях», — приводит слова Рогозина РИА Новости.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. Затронули они в том числе и Роскосмос.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях.

Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.