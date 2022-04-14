Путин: Банки недружественных стран задерживают оплату энергоносителей из России

Из-за банков недружественных государств возникли задержки с оплатой российских энергоносителей. Об этом во время совещания, посвященного ситуации в нефтегазовом секторе, рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что сейчас важно постепенно уходить от доллара и евро, переводя расчеты в рубли.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал закон, по которому оплата поставок природного газа из РФ в недружественные страны будет осуществляться в национальной валюте.