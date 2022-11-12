Рогов заявил о возможной переброске 40 тыс. украинских военных с Херсонского направления

Власти Украины могут перекинуть с Херсонского направления на другие, включая Запорожское, около 40 тыс. военных. Об этом заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если говорить о Херсонском направлении, у противника порядка 40 тыс. человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление. Запорожское является приоритетным, потому что мечта [Президента Украины Владимира] Зеленского — рассечь фронт, нашу группировку и выйти к Бердянску — озвучивалась не раз», — поделился чиновник своим пониманием возможных действий украинской стороны.

По мнению Рогова, Вооруженные силы Украины также хотят форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС. «Официально им переданы десятки бронекатеров. Явно бронекатера будут не пшеницу возить <…>», — пояснил чиновник. Ранее он утверждал, что бойцы ВСУ намерены дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.

Еще 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал перебросить российские войска на Херсонском направлении с правого берега Днепра на левый. Два дня спустя Минобороны заявило, что на левый берег вывели более 30 тыс. военных и около 5 тыс. единиц вооружений и техники. Временной столицей Херсонской области объявлен город Геническ.