Геническ стал временной столицей Херсонской области

Временной административной столицей Херсонской области выбран город Геническ, сообщил сегодня журналистам представитель администрации региона Александр Фомин.

«Там сосредоточены все основные органы власти», – добавил Фомин (цитата по ТАСС).

Геническ – это небольшой город на берегу Азовского моря напротив окончания косы Арабатская стрелка, который находится примерно в 200 км от Херсона. Он известен как морской порт и курорт. Под контроль российских военных город перешел 27 февраля.

Напомним, 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр – Херсон, на левый берег. Суровикин сообщил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать и подчеркнул, что будет более целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу Днепра – по левому берегу реки.

10 ноября Минобороны сообщило о начале отвода войск, а вчера отчиталось о завершении маневра.