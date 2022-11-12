Рогов: Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении

Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, запорожское направление становится основным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в вопросах наступления, провокаций и прощупывания линии российской обороны. Сейчас линия обороны усиливается, так как украинские войска могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

«Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — сказал он «РИА Новости».

Напомним, 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу приказал перебросить российские войска на херсонском направлении с правого берега Днепра на левый. Два дня спустя Минобороны заявило, что на левый берег вывели более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц вооружений и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.