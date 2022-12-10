Рогов заявил о погибших и раненых при обстреле Мелитополя из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS Мелитополь, ракеты попали в гостиничный комплекс «Привал охотника» на базе отдыха. Об этом сообщил член Главного совета администрации российской Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, силам ПВО удалось сбить на излете две ракеты, однако «остальные, к сожалению, достигли своей цели». Позднее он уточнил, что «горит комплекс на базе отдыха». Согласно предварительным данным, «два человека погибли и двое ранены».

«Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов. Информация уточняется», — добавил Рогов.

Upd (00.10 11 декабря): В Минздраве Запорожской области заявили РИА Новости, что в результате обстрела тяжелые ранения получили трое мирных жителей, они госпитализированы.

Американские РСЗО М142 HIMARS и более старые M270 MLRS способны запускать корректируемые по GPS снаряды GMLRS на расстояние до 84 километров. Украинцы не раз применяли их для обстрелов мостов, командных пунктов, складов боеприпасов и военных колонн.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что США не могут поставить Украине большое количество РСЗО HIMARS и ракет GMLRS к ним из-за ограниченных мощностей по их производству. Вместе с тем корпорация Lockheed Martin инвестирует 65 млн долларов для ускорения работы подрядчиков. Сейчас компания за год выпускает 60 РСЗО, но по просьбе Пентагона планирует нарастить производство до 96 установок ежегодно.