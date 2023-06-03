Рогов: В Мелитополе прогремели пять взрывов

Сегодня вечером в городе Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов. Об этом заявил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Мелитополе громко! В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов», — написал чиновник в 18.35, пообещав уточнить подробности позднее.

Затем проукраинские Telegram-каналы также сообщили о «более пяти громких взрывах в северной части города».

Upd. (18.56): Позднее Рогов рассказал, что, согласно предварительной информации, взрывы, «прозвучали в районе северного выезда».

Upd. (19.20): Около 18.40 оказался обстрелян и другой город Запорожской области — Бердянск. По словам члена Главного совета администрации региона, система ПВО сбила шесть ракет. «Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы», — пояснил он.

Украинские военные в последнее время регулярно наносят удары по различным объектам (например, в Мариуполе, Луганске и том же Мелитополе), используя переданные Великобританией дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Накануне ракетному обстрелу подвергся морской порт Бердянска, о чем сообщал «Татар-информ».