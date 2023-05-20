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Удар по Мариуполю был нанесен четырьмя дальнобойными ракетами
Вооруженные силы Украины вчера вечером нанесли удар по Мариуполю. Атака была осуществлена с помощью четырех дальнобойных ракет, подтвердило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«21.20 — С северо-запада в направлении н. п. Мариуполь: выпущено 4 дальнобойные ракеты», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.
Ранее о взрывах в Мариуполе сообщили местные жители в социальных сетях, представитель силовых структур ДНР в разговоре с ТАСС и военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
Удар был нанесен по району старого аэропорта. Очевидцы сообщали о трех взрывах и выкладывали видеозаписи, на которых были запечатлены быстро исчезающие клубы дыма и пламени. О прилете именно четырех ракет первым рассказал Андрей Руденко, не раскрывая источников. При этом он заявил, что в результате обстрела никто не пострадал.
Судя по всему, для ракетного удара по Мариуполю Украина использовала, как и для недавних обстрелов объектов в Луганске, переданные Великобританией крылатые дальнобойные ракеты Storm Shadow.
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