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В Мелитополе прогремела серия взрывов
Сегодня вечером в городе Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов. Об этом заявил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В городе прозвучала серия взрывов. Один из них очень мощный и объемный», — написал он в 18.32.
Затем чиновник предварительно уточнил, что причиной взрывов стала попытка нанести ракетный удар, но «ПВО России отработало по <…> ракетам».
Позднее проукраинские Telegram-каналы также сообщили о «мощных взрывах в Мелитополе, которые слышал весь город».
Стоит отметить, что накануне вечером Рогов также сообщал о взрыве в Мелитополе, однако позднее опроверг эту информацию.
Вооруженные силы Украины в последнее время регулярно наносят удары по различным объектам (например, в Мариуполе и Луганске), используя переданные Великобританией дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.
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