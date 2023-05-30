В Мелитополе прогремела серия взрывов

Сегодня вечером в городе Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов. Об этом заявил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В городе прозвучала серия взрывов. Один из них очень мощный и объемный», — написал он в 18.32.

Затем чиновник предварительно уточнил, что причиной взрывов стала попытка нанести ракетный удар, но «ПВО России отработало по <…> ракетам».

Позднее проукраинские Telegram-каналы также сообщили о «мощных взрывах в Мелитополе, которые слышал весь город».

Стоит отметить, что накануне вечером Рогов также сообщал о взрыве в Мелитополе, однако позднее опроверг эту информацию.

Вооруженные силы Украины в последнее время регулярно наносят удары по различным объектам (например, в Мариуполе и Луганске), используя переданные Великобританией дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.