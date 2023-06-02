Рогов сообщил о девяти пострадавших при ракетном обстреле Бердянска

В результате ракетного обстрела морского порта города Бердянска в Запорожской области пострадали девять человек. Появившиеся ранее сообщения об этом подтвердил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«При обстреле Бердянска есть пострадавшие. Сообщают о девяти раненых, они госпитализированы. Информация о погибших уточняется», — написал чиновник.

Ранее о девяти раненых в результате удара по порту, которые были доставлены в больнице, сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Рогов также предположил в эфире радио «Комсомольская правда», что украинские военные использовали дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. С помощью этих ракет, переданных Великобританией, ВСУ в последнее время регулярно наносят удары по различным объектам (например, в Мариуполе, Луганске и Мелитополе).

Обстрел порта Бердянска был произведен сегодня около 12 часов. Прогремели в общей сложности три взрыва. В социальных сетях горожане опубликовали видеозапись, на которой виден поднимающийся в окрестностях порта столб дыма и слышен звук взрыва.