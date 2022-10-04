Рогов: Стало известно, как СБУ использовали полученные от гендиректора ЗАЭС данные

Данные, которые генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов передавал сотрудникам Службы безопасности Украины, они использовали для координации ударов по Энергодару, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, Мурашов хорошо знал, откуда ведутся обстрелы.

«Эти данные, естественно, использовались вовсе не для обеспечения безопасности атомной станции, гендиректор не мог этого не знать, а для координации ударов, для диверсионных актов диверсионно-разведывательных групп, дискредитации деятельности атомной станции и выработки на ней электроэнергии», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, утром стало известно, что Мурашов «выдворен» на подконтрольную киевскому режиму территорию после того, как он признался в связях с украинскими спецслужбами.

С июля Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. Минобороны РФ регулярно сообщает о новых провокациях со стороны ВСУ. Отметим, что это самая крупная в Европе АЭС, которая с 28 февраля находится под контролем российских военных.