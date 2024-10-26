Родившуюся в Казанском зооботсаду зебру назвали из-за оттенка ее полос

Родившуюся в конце сентября в Казанском зооботсаду зебру Чапмана (Equus quagga chapmani) назвали Солнышком из-за оттенка ее полос. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба зоопарка.

«Уникальный рыжеватый оттенок полос сразу выделил ее (новорожденную зебру — прим. Т-и) среди черно-белых собратьев. Мы очень хотели, чтобы будущее имя отразило эту изюминку. И наши посетители с этим справились», — отметили в пресс-службе зооботсада.

Второго по счету детеныша зебры, появившегося на свет в зоопарке в этом году, сразу же стали называть «ребенком осени» — опять-таки из-за цвета полосок.

Детеныш появился на свет 23 сентября, его родителями стали Бабочка и Ромак. Беременность у зебр длится от 12 до 14 месяцев.

Первая родившаяся в этом году в «Реке Замбези» зебра (дочь Ромака и Точки) получила имя Ромашка, о чем сообщал «Татар-информ».

Видео: https://t.me/kazanzoo1806.