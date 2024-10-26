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Общество 26 октября 2024 12:01

Зоопарк Казани показал на видео, как выглядит формула «идеального утра субботы»

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Встать пораньше и идти гулять – так выглядит формула идеального субботнего утра. Об этом сообщили в телеграм-канале казанского зоопарка и в качестве доказательств показали, как «эту задачу решает» поросенок по имени Булочка.

«Несмотря на свои пышные формы, наша красавица обожает долгие прогулки на свежем воздухе. Булочка всегда бодро топает вперёд, да так быстро, что киперы едва поспевают за энергичной свинкой», - говорится в сообщении.

Ранее зоопарк Казани показывал на видео, как сильно горилла радуется началу выходных.

#зоопарк #Казань #видео
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