В Казанском зооботсаду родилась зебра — «ребенок осени»

В Казанском зооботсаду впервые показали нового обитателя — зебру, родившуюся 23 сентября. В скором времени состоится конкурс на подбор имени для детеныша.

Отмечается, что это уже второй детеныш зебры, появившийся на свет в зоопарке в этом году. Ее называют «ребенком осени» из-за рыжеватого оттенка полосок.

«И мама, и малышка чувствуют себя прекрасно. Сейчас они живут отдельно от других членов полосатого семейства, пока недоступны для посетителей», — уточнили в телеграм-канале зооботсада.

Беременность у зебр длится от 12 до 14 месяцев.

Видео: https://t.me/kazanzoo1806