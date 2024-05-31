Стало известно, как назвали детеныша зебры в казанском зоопарке

Фото: зоопарк Казани

Жеребенка зебр из казанского зоопарка назвали Ромашкой. Об этом сообщили в зооботсаду.

Напомним, до этого жителям Казани предложили самим выбрать имя для «полосатого» малыша. Свои варианты нужно было оставить в комментариях под одним из постов зоопарка в телеграм-канале. Отмечается, что участники предложили в общей сложности более 600 имен.

Ранее сообщалось, что жеребенок родился впервые у пары зебр Точки и Ромака. Детеныш появился на свет в ночь с 18 на 19 мая. Отмечается, что его родителей привезли на территорию «Реки Замбези» в декабре 2022 года.

Как рассказывали сотрудники зоопарка, в течение недели детенышу не следует видеть других зебр, чтобы он мог запомнить, как выглядят полоски матери. Как они объяснили, у зебр черно-белый узор, как отпечаток пальцев у человека - уникален и неповторим.

Малыш будет кормиться молоком матери до исполнения ему двух месяцев и только потом перейдет на сено, траву, свеклу, картофель, как все взрослые зебры.