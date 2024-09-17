Родившегося в Казанском зоопарке теленка яка назвали в честь саммита БРИКС

Фото: t.me/kazanzoo1806/

Родившийся в Казанском зооботсаду у семейства яков — самца Бати и самки Кармэн теленок получил имя в честь предстоящего саммита БРИКС, который столица Татарстана примет в октябре.

«Мы выбрали имя. Теперь теленка яка зовут Брикс», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале зоопарка.

Фото: t.me/kazanzoo1806/

Ранее «Татар-информ» сообщал, что малыш появился на свет 9 августа.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.