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В казанском зоопарке у яков родился теленок
В казанском зоопарке у семейства яков - самца Бати и самки Кармэн родился теленок черно-белого окраса.
Как сообщили сотрудники зооботсада, малыш появился на свет 9 августа, и уже спустя месяц заметно подрос и окреп.
«Сейчас он ведет себя активно: резво бегает и любит играть со старшим братом. Мама внимательно следит за каждым шагом теленка: если сынок убегает далеко, то Кармэн начинает беспокоиться, подходит к нему или призывает голосом», - говорится в сообщении.
Пока малыш в основном питается молоком матери, но уже начинает пробовать взрослый корм: траву, ветки и злаковые смеси.
фото и видео: зоопарк Казани
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