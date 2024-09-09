В казанском зоопарке у яков родился теленок

В казанском зоопарке у семейства яков - самца Бати и самки Кармэн родился теленок черно-белого окраса.

Как сообщили сотрудники зооботсада, малыш появился на свет 9 августа, и уже спустя месяц заметно подрос и окреп.

«Сейчас он ведет себя активно: резво бегает и любит играть со старшим братом. Мама внимательно следит за каждым шагом теленка: если сынок убегает далеко, то Кармэн начинает беспокоиться, подходит к нему или призывает голосом», - говорится в сообщении.

Пока малыш в основном питается молоком матери, но уже начинает пробовать взрослый корм: траву, ветки и злаковые смеси.

фото и видео: зоопарк Казани