Супруги Алексей и Татьяна Додосовы — родители Героя России Ивана Додосова — отметили рубиновую свадьбу. Вместе они 40 лет. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Пестречинского района, с важным событием семью поздравили глава района Раис Сулейманов и руководитель исполкома Ильназ Давлетханов.

«Отличительные черты этой семьи — трудолюбие, отзывчивость, готовность прийти на помощь близким и знакомым. Главная их гордость — дети, которые достигли успехов благодаря воспитанию родителей», — отвечают в администрации.

Сын Иван окончил Казанское высшее танковое командное училище. Участвовал в боевых действиях в 2014 году, награжден медалями Суворова, «За возвращение Крыма». За подвиги на Донбассе майору Ивану Додосову присвоено звание Героя России. С супругой Надеждой воспитывают дочь.

Дочь Елена свое призвание нашла в службе в пограничных органах Федеральной службы безопасности. Ее муж — офицер, участник СВО. Воспитывают сына.

Семья Додосовых трепетно относится к семейным традициям, заботятся, оберегают друг друга.

В Год семьи особое внимание уделяется сохранению традиционных семейных ценностей – любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Все это соответствует целям национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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