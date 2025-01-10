«Родине нужны такие, как мы»: боец из Нижнекамска рассказал, почему пошел на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Боец с позывным Череп из Нижнекамска сражается на передовой с 2022 года. В сентябре получил повестку и сразу же прибыл в военный комиссариат. Затем прошел военную подготовку на танковом полигоне в Казани и оказался в Луганской Народной Республике.

«Не стал прятаться, как многие. Призвали, значит надо. Значит Родине нужны такие, как мы. И по сей день несу службу», — рассказал он.

Сейчас боец несет службу на донецком направлении. Дома его ждут супруга и двое детей. Во время своих отпусков военнослужащий все свое время посвящает родным. Признается, что на фронте без их поддержки было бы тяжелей. Греют душу защитникам помощь, которую оказывают и волонтеры, и население. Волнительно и приятно также получать письма, написанные детской рукой. Такая поддержка спасает многих.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Поддержка родных, гуманитарная помощь — это очень хорошо помогает нам. Поддержка военнослужащих, своих сослуживцев, так сказать. Самые основные вещи, которые поддерживают на передовой, — это семья, друзья и гуманитарщики. Гуманитарщики — они самые лучшие тыловики, помощники в нынешнее время. Также население очень хорошо помогает. Хотел бы сказать еще раз огромное спасибо всем за оказанную помощь участникам СВО», — поблагодарил военный.

В тылу подготовили для бойца подарок. Семья Старковых приобрела УАЗ. Елена и Андрей помогают защитникам с первых дней СВО. Представители группы «Гуманитарка Татарстана» помогли отремонтировать автомобиль, сделали даже тюнинг, теперь эта машина готова выполнять боевые задачи.

«По поводу машины хотел бы сказать огромное спасибо Андрею, также автосервису „Ролис“ за подготовленную машину. Эта машина очень нужна для перевозки личного состава. Для доставки продовольствия, боеприпасов. Данный автомобиль очень эффективен, проходимость у него очень хорошая. УАЗ — очень незаменимая вещь для личного состава. Будем пользоваться. Постараемся сберечь ее», — заверил боец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Хотел поздравить весь Нижнекамск, весь Татарстан с Новым годом, пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов во всем. Победа будет за нами», — поздравил военный.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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