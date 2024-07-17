«Родина зовет — иди!»: для бойцов и ветеранов в Арске устроили праздничный обед

Фото предоставлено Румией Надршиной.

Военнослужащий Инсаф Салихов, приехавший из зоны специальной военной операции в отпуск, прибыл в Арск на праздничный обед с чтением Корана. Его организовал ветеран афганской войны Ильнур Яруллин. Приехали также жена Инсафа Раиля и дочь Камиля.

«Наша дочь Камиля родилась, когда ее отца провожали на специальную военную операцию, — рассказала Раиля. — Ей скоро исполнится два года». Стоит отметить, что сама Камиля привлекла к себе всеобщее внимание.

Инсаф родом из Нового Кинера Арского района. После школы учился в строительном училище №120 на станции Арск, затем — в педагогическом колледже в Казани. Служил в армии на Дальнем Востоке. Водит машину.

«Я на военной службе с 26 сентября 2022 года, — заметил Инсаф. — Родина зовет — иди! В военной зоне водил „УАЗ“ с прицепом, шофер. Опыт военной службы прибавляется с каждым днем. Что самое главное во время службы? Ясный ум!».

Были на встрече и ветераны Альфред Валеев, Ленар Сафин, Олег Андропов. Они, заключив контракт, приняли участие в специальной военной операции, а теперь готовятся вновь подписать контракт и отправиться в зону боевых действий. Они вручили Яруллину благодарственное письмо от командира батальона за организацию поставок шефской помощи.

Живующие в районе офицеры-ветеран, а также спонсоры, которые помогали солдатам со снабжением мясом по случаю Курбан-байрама, стали гостями праздника. Молитвы прочитал Радик хазрат Каримов из села Новый Кишет.

Ильнур Яруллин вручил гостям, пришедшим на праздничный обед, благодарственное письмо от солдата, привезенное из зоны спецоперации. В послании есть строки: «Большое спасибо за вашу поддержку и понимание».

Матери, чьи сыновья находятся в зоне спецоперации, Назира Хайруллина из Мамсы и Нурия Галимова из Нового Кинера, сидели на почетных местах.

«У нас четверо детей, — сказала Назира Хайруллина. — Три сына, одна дочь. Фирдус в зоне военной операции, ему 34 года. Мы живем вместе с невесткой Альбиной и двумя внуками. Фирдус окончил училище в Урняке и работал на стройке. После армии три года служит по контракту. Он связист, сержант, командир взвода. Имеет три медали: медаль „За боевое отличие“, две медали „За боевую доблесть“ I и II степени. Каждый раз, когда он приезжает в отпуск, мы проводим у себя дома обед со чтением Корана. Мой муж умер 13 лет тому назад, сама всю жизнь работала дояркой. Сейчас на пенсии, благодарна Аллаху, пусть будут живы и здоровы наши дети».

«Наш сын Максим Максимов находится в зоне военной операции, — отметила в свою очередь Нурия Галимова. — Ему 27 лет, получил образование в Урняке. Хочу пожелать сыну здоровья и благополучного возвращения домой!».

Вагиза Аглямова, Гульнур Гайнуллина, Фания Шарафиева и другие жители Нового Кинера приготовили различные угощения для гостей. На память все сфотографировались, прослушали выступления, для всех это был памятный прием.

Такие встречи — трапезы со чтением Корана — Ильнур Яруллин проводит часто (почти каждый раз, когда выезжает с очередными партиями помощи в зону специальной военной операции). Прозвучали пожелания удачи и здоровья.

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