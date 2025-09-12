«Родина моя»: жители Елабуги встретят выборы праздничными концертами

news_header_top
14 сентября, в Единый день голосования, в Елабужском муниципальном районе запланирована насыщенная культурная программа. Для жителей и гостей города подготовлены праздничные концерты, объединенные темой любви к Родине и родному краю.

Утро начнется с концерта «Родина моя» во Дворце культуры «Колос». В 10:00 на сцене выступят лучшие творческие коллективы и солисты района.

В это же время, в 10:00, в Детской музыкальной школе №1 имени Э. Бакирова пройдет концерт «Я о Родине пою», в котором прозвучат патриотические песни и инструментальные произведения в исполнении юных музыкантов.

В 11:00 праздничную эстафету продолжит Танайский сельский Дом культуры, где состоится концерт «Завтра начинается сегодня».

Серию мероприятий также включит концертная программа «Люблю тебя, мой Татарстан!», которая пройдет в кинотеатре «Иллюзион» в 12:00.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

