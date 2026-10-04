В Роспотребнадзоре прокомментировали болезнь сотрудницы противочумного института

В Роспотребнадзоре прокомментировали случай заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Роспотребнадзора, в связи с инцидентом «организован и проведен» специальный комплекс мероприятий. Поставлен диагноз «Пневмония неустановленной этиологии», причем в биологическом материале не выявлены микроорганизмы, связанные с профессиональной деятельностью больной.

До этого Управление Роспотребнадзора по Иркутской области рассказало, что все контактировавшие с пациентом с особо опасной инфекцией на территории региона взяты под медицинское наблюдение. «На сегодня у них нет никаких признаков заболевания, результаты лабораторных исследований отрицательные», – уточняли в управлении.

«Фонтанка» ранее писала, что вечером 1 октября в городе Шелехове Иркутской области из-за подозрения на особо опасную инфекцию у умершей пациентки закрыли стационарное отделение районной больницы, которое в 2020 году использовалось для размещения коронавирусных больных. Поликлиника продолжила работу, а лаборатория также закрылась. Утром 2 октября закрытие отделения подтвердил глава Шелеховского района Максим Модин.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в тот же день сообщил, что у жителя региона выявлено опасное инфекционное заболевание, проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий, а ситуация находится на строгом контроле. Состоялось внеочередное заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии, в котором приняла участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов проинформировал в своем МАКС-канале, что жительница Иркутской области, возможно, погибла от чумы, но, вопреки слухам, она не посещала руководимый им регион. «В республике очагов чумы нет, в том числе на территории, граничащей с Монголией. Источником заражения являются иные обстоятельства, не связанные с Бурятией», – подчеркнул он.