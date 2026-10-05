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Общество 5 октября 2026 19:41

Песков об инфекции в Иркутской области: «Нужно верить оценкам Роспотребнадзора»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян верить оценкам Роспотребнадзора, комментируя слухи об инфекции в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области выявили случай опасной инфекции. В связи с этим Роспотребнадзор проводил противоэпидемиологические мероприятия.

В дальнейшем Роспотребнадзор указал на стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. Диагнозом женщины, заболевание которой вызвало ажиотаж в СМИ, стала «пневмония неустановленной этиологии».

«Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области, давайте прислушиваться к их официальным заявлениям», – сказал Песков.

#Дмитрий Песков #иркутская область #инфекция
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