Песков об инфекции в Иркутской области: «Нужно верить оценкам Роспотребнадзора»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян верить оценкам Роспотребнадзора, комментируя слухи об инфекции в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области выявили случай опасной инфекции. В связи с этим Роспотребнадзор проводил противоэпидемиологические мероприятия.

В дальнейшем Роспотребнадзор указал на стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. Диагнозом женщины, заболевание которой вызвало ажиотаж в СМИ, стала «пневмония неустановленной этиологии».

«Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области, давайте прислушиваться к их официальным заявлениям», – сказал Песков.