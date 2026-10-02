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Происшествия 2 октября 2026 12:36

В Иркутской области выявлен случай опасной инфекции

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В Иркутской области выявили случай опасной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Так, губернатор региона Игорь Кобзев рассказал, что появилась информация о случае заболевания особо опасной инфекцией в Приангарье. В связи с этим Роспотребнадзор проводит противоэпидемиологические мероприятия. При этом, какая именно инфекция была выявлена, говорить, по словам Кобзева, рано – необходимо дождаться выводов специалистов.

В свою очередь, академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко, несмотря на слухи о распространении чумы, предполагает, что речь идет об экзотической инфекции.

«Пациентка вернулась из Бурятии, природным очагом чумы там являются грызуны и блохи. Все эти очаги природные у нас находятся на постоянном контроле, но все носители чумы уже спят. В любом случае, эту инфекцию мы знаем хорошо, знаем, как лечить, и распространение она точно не получит», – отметил Онищенко.

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