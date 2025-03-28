Рискуя жизнью, спас товарища: в копилке бойца СВО из Елабуги четыре награды

Фото предоставлено Лирой Давлетовой.

Алексей Иванов из Елабуги никогда не скрывался от трудностей. Когда в сентябре 2022 года началась мобилизация, он говорил всем: «Если меня призовут, я пойду. Прятаться и пользоваться бронью не буду. По натуре я такой: от трудностей и опасностей в песок не зарываюсь».

Жена Кристина надеялась, что его не призовут, ведь в УК «ЖилКомфортСервис», где он работал мастером, начинался отопительный сезон. Но в октябре он попал во вторую волну мобилизации.

На тот момент Алексею было 43 года. На передовой он стал командиром роты мотострелкового батальона. В его подчинении было 122 бойца. Сейчас из них осталось только восемь. «Прискорбно осознавать, что уже нет в живых тех, с кем я еще только ехал в автобусе в день мобилизации в Казань. Идешь на боевое задание в одном составе – возвращаешься в другом. Меньшем. И это реалии...» – с паузами говорит старший лейтенант с позывным Иваныч.

Два с лишним года Алексей провел на передовой. За это время он получил четыре награды. Одна из них – медаль Жукова, которой его наградили за спасение раненого товарища. Рискуя жизнью, вместе с одним из подчиненных он вынес бойца с поля боя. Еще одна награда – за умелое командование во Владимировке.

Но себя героем Алексей не считает. «Каждый солдат достоин медали. Уже только за то, что он там находится, думаю, можно было бы 98 процентам бойцов выдать ордена и медали. И неважно, как и почему человек оказался на СВО: мобилизован или контрактник – не имеет значения. Ведь все они, без исключения, ради мира здесь рискуют жизнями там», – говорит он.

В одном из последних боев Алексей был тяжело ранен. Осколок попал в голову, но бойцы вынесли своего командира с поля боя. Комбат настоял, чтобы его эвакуировали в госпиталь.

«Я благодарен своим товарищам и комбату за это. Вот только комиссовали меня из-за тяжелого ранения. А душа рвется туда. Мне тяжело. Но не из-за полученного ранения, а из-за того, что не могу сейчас быть на СВО, со своими бойцами. Мы же там все как одна семья. Знаете, как бойцы ведут себя при встрече: они не просто жмут друг другу руки, они обнимаются с такой теплотой и смотрят в глаза так, как это делают только родные люди», – поделился мужчина.

Дома Алексея ждала его супруга Кристина. Вместе они уже почти четверть века. «После ранения мой муж вернулся домой. И, казалось бы, можно хоть немного выдохнуть, потому что он здесь, с нами, рядом. Эти два года мы были на нервах, в постоянном напряжении. Но, видя, как мой муж переживает за своих бойцов, думает о каждом из них, я поняла: там тоже его семья», – признается Кристина.

Она не просто ждала, а всеми силами помогала фронту. Организовывала гуманитарные миссии, собирала средства, закупала медикаменты. Когда Алексей написал, что роте необходим внедорожник, она всего за четыре дня собрала 260 тыс. рублей. «Огромное спасибо всем-всем неравнодушным людям. С большей частью суммы мне помогли Ильшат Шаймуратов и его дочь Диляра. Еще 78 тыс. рублей пришли от Телеграм-канала «Реалист Реальный». И таких примеров отзывчивости много», – пояснила она.

Самым сложным для Кристины было ожидание. «Когда от мужа не было вестей, мне было невыносимо. И еще трудно находить в себе силы, чтобы выдержать расспросы сына и свекрови: «А папа звонил? А у Леши все хорошо?» В такие моменты я только молилась, чтобы муж был жив и здоров».

Фото предоставлено Лирой Давлетовой.

Когда Алексей после ранения вернулся домой, Кристина, понимая его внутреннее состояние, организовала поездку на передовую. «Мы купили прицеп, я села за руль, и рванули к ребятам. Нас встретили так, что не передать словами», – рассказывает Кристина, не сдерживая слез. «Стоят взрослые мужики и говорят супругу: «Командир, наш командир! Наш батя!» Очень тепло встретили».

У Алексея и Кристины трое сыновей. Младшему – 13 лет. Его желание все это время было одним: чтобы папа скорее вернулся домой. А еще у супругов есть внучка Ева. Она появилась на свет раньше срока – в тот день, когда семья узнала о мобилизации деда. Но, к счастью, все обошлось, и девочка растет не только всеобщей любимицей, но и точной копией деда.

«Вот ради них, детей и внуков, мы должны сохранить нашу Родину, нашу землю. Мы не имеем права отдавать ее врагам», – говорит Алексей Иванов. Он искренне переживает за своих боевых товарищей, но знает, что дома его ждут. И это помогает ему жить дальше.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.